Edinilen bilgiye göre, Kepez’in Baraj Mahallesinde tek katlı evde eşinden ayrı yaşayan 29 yaşındaki Dursun D., kendini iple asarak intihar etti. Sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan kardeşi Erkan D., ağabeyi Dursun D.'yi giriş kapısı üzerindeki yağmurluğa ipte asılı halde buldu. Durumu babasına haber veren Erkan D., ipi keserek ağabeyini kurtarmak istedi. Olayın bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Dursun D'nin öldüğünü belirledi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen D.'nin daha önce de birkaç kez intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Dursun D.'nin odasında yaptığı araştırmada ise bir deftere yazılı "Vasiyetimdir. Ben eğer bugün sabahı görmezsem üzerime ilk toprağı H. atsın. Herkes hakkını helal etsin, ben helal ettim" notunu buldu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Dursun D.'nin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ertuğrul Gün