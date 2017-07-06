Diğer
Kategoriler

Herkes su kesildi sandı, gerçeği öğrenince şoke oldular

İzmir'de, güne su kesintileriyle uyanan çok sayıda vatandaş, apartmandaki su sayaçlarının hırsızlar tarafından çalındığını görünce şoke oldu.

Herkes su kesildi sandı, gerçeği öğrenince şoke oldular

06 Temmuz 2017 14:52

Edinilen bilgiye göre, Karabağlar ilçesi Basın Sitelerinde meydana geldi. 175 Sokak üzerindeki bir apartmanda yaşayan vatandaşlar, sabah kalktığında musluklardan su gelmediğini fark etti. Suların kesilebileceğini düşünen apartmandaki vatandaşlar, tesadüfen su sayaçlarının yer aldığı bölüme baktı. Apartman sakinleri, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Çok sayıda sayacın çalındığını gören vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler, hırsızlık olayı hakkında inceleme yaptı.

Öte yandan, bölgede araştırma yapan vatandaşlar, daha öncede farklı farklı apartmanlarda çok sayıda sayaçların çalındığını öğrendi. Hırsızların, sayaçların içerisindeki değeri 2 buçuk lira olan metal parçadan dolayı hırsızlık yapabileceği kaydedildi.

Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.  

Sinan Yeniçeri
 

Etiketler: sayaç


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!