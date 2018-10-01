İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Herkesin gözü Meclis'te...

Herkesin gözü Meclis'te...
Herkesin gözü Meclis'te...

Meclis 2 aylık tatilin ardından bugün açılıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin ardından yeni yasama yılının ilk Genel Kurul toplantısı TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın saat 14.00’te birleşimi açması ile başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışta yapacağı konuşmada ABD ile ilişkilerden, ekonomide yaşanan sıkıntılara kadar gündemdeki konuları değerlendirerek önemli mesajlar vermesi bekleniyor. TBMM açılış resepsiyonu ise bu yıl tasarruf tedbirleri nedeniyle yapılmayacak. Yeni yasama yılını yoğun bir gündem bekliyor. Yeni dönemde Meclisin ilk gündem maddeleri arasında içtüzük değişikliği, süresi dolacak olan Irak ve Suriye tezkerelerinin uzatılması ve bütçe görüşmeleri olacak. Yine, MHP'nin Meclis'e sunduğu çeşitli suçlarda ceza indirimi ile emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetinin giderilmesine yönelik tekliflerin de yeni yasama yılında gündeme gelebilecek maddeler arasında yer aldığı, MHP'nin ceza indirimi teklifinin kapsamının daraltılarak gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Yine AK Parti grubunun sunduğu Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Kanun Tasarısı da TBMM gündemine getirilecek düzenlemeler arasında.

Öte yandan cezaevinden bir süre önce tahliye edilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun da Genel Kurulda yemin etmesi bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.