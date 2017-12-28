Herkesin gözü önünde hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

Üsküdar Ferah Mahallesi’nde vatandaşların gözünün önünde dün sabah saatlerinde inanılmaz bir hırsızlık olayı yaşandı. Otomobille sokağa gelen hırsızlar içerisi elektronik eşya dolu bir minibüsü kontrol ettikten sonra soymak için harekete geçti. Minibüsün camını kıran hırsızlar daha sonra minibüsün içerisindeki elektronik eşyaları otomobile taşımaya başladı. Önce otomobilin bagajını dolduran hırsızlar daha sonra otomobilin arka koltuğuna binlerce liralık eşyaları taşıdı. Araç sahibinin dışarıya çıktığını gören hırsızlar apar topar kaçarak kayıplara karıştı. Vatandaşların ve araç trafiğinin olduğu bölgede rahat bir şekilde hırsızlık yapan şüphelilerin rahatlığı görenleri şaşkına çevirdi.

İnsanların gözü önünde hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

Sabah saatlerinde insanların işe gittiği sırada yaşanan hırsızlık olayına ise vatandaşlar tepki vermedi. Hırsızlar elektronik eşyaları taşırken bazı vatandaşların olayı anlamadan yanlarından geçtikleri görüldü. Mahallede oturan bir başka vatandaş ise hırsızlık yapan zanlılara baktı ve arkasını dönerek yoluna devam etti. Hırsızlar, minibüsün sahibi Bekir Dal’ın çıkması ile olay yerinden otomobile binerek kaçtı. Bu sırada minibüsün sahibi Bekir Dal ise minibüsün yanına gelerek aracının soyulduğunu anladı. Yaşanan tüm bu olaylar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

“Hırsızlar babamı görünce kaçtılar”

Yaşanan olayı anlatan Yunus Dal, “Akşam aracı evin önüne park etmiştik. Sabah babam evden çıkınca bir bakmış ki aracın camı kırılmış. Zaten olay anına gelmiş aynı zamanda. Yan komşumuzun kamera kayıtlarını aldık. Olay tam altı dakika sürüyor. Tam aracı boşaltırlarken babam çıkıyor ve kaçıyorlar. Araçta elektronik eşyalar vardı. 30 bin liralık eşya vardı araçta” şeklinde konuştu.

Vatandaşların olaya tepki vermediğini belirten Yunus Dal, “Bazı vatandaşlar fark etmiyorlar ama fark eden de arkasını dönüp gidiyor” dedi.

Mustafa Esen - Metin Başar