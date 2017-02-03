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Herkesin merak ettiği Rizeli 'Heidi'yi İHA buldu

Doğum yapan keçisini okul çantasında sırtında taşıyan Rizeli Hamdu Sena Bilgin yaşadıklarını anlattı.

Herkesin merak ettiği Rizeli Heidiyi İHA buldu

03 Şubat 2017 10:26
Herkesin merak ettiği Rizeli 'Heidi'yi İHA buldu - Tıkla İzle

Doğum yapan keçisini okul çantasında sırtında taşıdığı fotoğrafları sosyal medyada yayınlanınca biranda fenomen olan ve çizgi film karakteri Heidi’ye benzetilen Rizeli Hamdu Sena Bilgin, başından geçenleri anlattı. İlköğretim okulu 5. Sınıf öğrencisi olan Bilgin, çiftçilik yaparak geçimlerini sağladıklarını belirterek, ““Kardeşim ile ben keçileri otlatmak için dışarıya çıkarttık. Hava çok soğuktu. Kar yağmaya başladı. Keçileri eve getirirken bir keçinin doğum yaptığını gördük. Diğer keçilere eve ulaştırdık. Evden okul çantamı alıp doğum yapan keçinin yanına geri döndüm. Yavruyu bir çantaya koyup köpeğim Tomi’nin sırtına koydum. Diğer çantaya da anneyi koyup sırtıma aldım. Abim bu anı ölümsüzleştirmek için bize fotoğraf çekti. Çok mutluyum. Sosyal medyada ki arkadaşlarıma ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Köpeğim Tomi’yi ve hayvanları çok seviyorum. Sizde sevin” dedi.

Göktürk Fırat 

Etiketler: Heidi, Rizeli Hamdu Sena Bilgin


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