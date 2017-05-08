Herkesin önünde kız kaçırdı

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesinde isimi henüz öğrenilemeyen bir kişi zorla arabaya bindirdiği kızı kaçırmak istedi. Kaçırmak istediği yengesini de yanına alarak kaçmak isteyen şahıs, üzerine gelen kalabalığın içinden geçerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

İtfaiye sokağa geçen otomobil burada kızın yengesini otomobilden attı. Yengesini kurtarmaya çalışan kız mahallede bağırarak yardım istedi. Bu esnada otomobil diğer kızla ara sokaklara girerek oradan hızla kaçtı. Olay yerine polis çağrıldı. Arabadan atılan kızın yengesinin ifadesi alındıktan sonra inceleme başlatıldı.

Meydana gelen olay sonrası kız kaçırma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın kızı arabaya aldıktan sonra üzerine gelen kalabalığa doğru otomobili sürmesi ve kaçması gözüküyor.

Ali Yıldırım