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Hermes Creative Awards’dan ÖzdilekPark AVM’lere 3 Büyük Ödül

ÖzdilekPark AVM’ler ödül skalasına üç yeni ödül daha ekledi. Amerika Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği (AMCP) tarafından dünyadaki en seçkin projeleri seçmek amacıyla 1995 yılından beri Amerika’da düzenlenen Hermes Creative Awards, başarılı projeleriyle ÖzdilekPark Bursa Nilüfer, ÖzdilekPark İstanbul ve ÖzdilekPark Antalya’yı ödüllendirdi.

Hermes Creative Awardsdan ÖzdilekPark AVMlere 3 Büyük Ödül

07 Mayıs 2018 21:37

Perakende sektöründe yalnızca alışveriş anlamında değil sosyal ve eğitsel anlamda da misafirlerinin ilgi odağı olmayı başaran ÖzdilekPark AVM’ler, bugüne kadar gerçekleştirdiği beğeni toplayan ve yoğun katılım sağlanan projeleriyle sektörde adından söz ettirmeye devam etti.

Yıl boyunca birbirinden keyifli etkinliklere ve sosyal sorumluluk projelerine ev sahipliği yapan ÖzdilekPark AVM’ler, bu alandaki başarısını uluslararası bir ödülle taçlandırdı. 

Uluslararası bir yarışma olan ve pazarlama - iletişim alanlarında gelen binlerce başvuruyu tarafsız olarak değerlendiren Hermes Creative Awards; ÖzdilekPark Bursa Nilüfer, ÖzdilekPark İstanbul, ÖzdilekPark Antalya’yı Platin, Gold ve Onur ödüllerine layık gördü.

ÖzdilekPark Bursa Nilüfer, Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde Drama Atölyesi projesiyle Platin ödülü kazanırken, ÖzdilekPark İstanbul, Özel Etkinlik kategorisinde Macera Uçuşu etkinliğiyle Gold ödülünü kazandı. ÖzdilekPark Antalya ise Özel Etkinlik kategorisinde Eko Çocuk Köyü projesiyle özel Onur ödülünü kazandı.

 

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