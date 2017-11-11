Hermetik kombi satışı yasaklanıyor

Türkiye’nin Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde ve 23/06/2010 tarih ve 2010/643 sayılı enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlı tasarımına ilişkin yönetmelik kapsamında 2015 yılında yürürlüğe girmesi beklenirken ertelenen, ‘Hermetik kombi ithalat ve üretimi yasağı’nı içeren düzenleme 21 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

Düzenleme kapsamında; gaz, sıvı ve elektrikli ısıtma cihazları ile su ısıtıcıları verim, ses seviyesi ve atık gaz olarak Avrupa Birliği tarafından belirlenen standartlara uygun olarak üretilebilecek. Söz konusu düzenlemenin şuan kullanımda olan hermetik kombileri kapsamadığını fakat yeni kombi almak ya da kombisini değiştirmek isteyen kullanıcıların yoğuşmalı kombileri tercih etmek zorunda kalacaklarını belirten Makine Mühendisi Hakan Bengi, “Bu düzenleme günlük hayatımızda hermetik Kombi olarak bildiğimiz konvansiyonel ürünlerin artık ülkemizde üretim ve satışı olmayacak anlamına geliyor. Bu cihazlar yerine verimleri daha yüksek, atık gaz NOx oranları daha düşük olan piyasada yoğuşmalı kombi olarak bildiğimiz kombilerin üretilip satılacak olması anlamına geliyor. Ancak bu yasak mevcut hâlihazırda kullanılan hermetik konvansiyonel cihazları kapsamıyor. Mevcut kullanılan kombiler kullanılmaya devam edecek. Kombisini değiştirmek isteyen kullanıcılar yoğuşmalı kombi ile değiştirmek zorunda kalacaklar” diye konuştu.

“Enerjide dışa bağımlı olan ülkemiz ciddi tasarruf imkânı sağlayacak”

Yoğuşmalı kombilerin yüksek verimli olmasından dolayı doğalgaz faturalarında kullanıcıların tasarruf edeceğini ifade eden Hakan Bengi, “Enerjide dışa bağımlı olan ülkemiz ciddi tasarruf imkânı sağlayacak. Atık gaz NOx oranları düşük olduğu için çevre ve hava kirliliği konusunda kazanımlar olacak. Kullanıcılar daha güvenli ve yüksek teknoloji ürünü kombiler kullanmış olacak. Üretici ve satıcı firmaların satış fiyatı artacağı için kar oranları aynı kalsa da, rakamsal olarak kar artışı meydana gelecek” dedi.

“Tesisatçılar bir miktar montaj zorluğu yaşayacaklar”

Değişimin avantajları olduğu kadar bazı dezavantajları olabileceğini de kaydeden Bengi, şöyle konuştu: “Tesisatçılar bir miktar montaj zorluğu yaşayacaklar. Yoğuşmalı kombiler aynı klimada olduğu gibi yoğuşan suyunun bir gidere bağlanma ihtiyacı duyduğu için gider olmayan konutlarda değişim esansında sıkıntılar oluşacak. Montaj ve servis teknisyenlerinin yeni ürünler ile ilgili eğitim ve adaptasyon süreci ihtiyacı olması, üreticilerin ve tüketicilerin değişikliğe hazır olmamasından kaynaklanan sıkıntılar ortaya çıkacak olsa da bunlar zaman içerisinde aşılacaktır. Sonuç olarak 2018 yılı, dünyanın en büyük kombi üretici ve Avrupa’nın en büyük 3’üncü kombi pazarı olan ülkemizde kombi sektöründe önemli değişiklerin olduğu bir yıl olacak gibi gözüküyor”.



Rıfat Fırat

