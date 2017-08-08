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‘Hero’ tişörtü giyen bir kişi yemek yediği sırada gözaltına alındı

Adana’da üzerinde ‘Hero’ yazılı tişört giyen bir kişi yemek yediği sırada gözaltına alındı.

Hero tişörtü giyen bir kişi yemek yediği sırada gözaltına alındı

08 Ağustos 2017 00:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenlenmesiyle ilgili Muğla 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın duruşmasında, tutuklu sanık eski Astsubay Gökhan Güçlü’nün üzerinde ‘Heror’ yazılı tişört ile gelmesi gündemi sarsmıştı. Daha sonra Adalet Bakanlığı, tüm Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıkları’na gönderilen genelge ile FETÖ/PYD ve diğer terör örgütü mensubu tutukluların kamuoyunu ve davaları etkilemeye yönelik mesaj içerikli kıyafetlerinin toplatılmasını istedi.
Vatandaş ihbarı üzerine polis ekipleri, üzerinde ‘Hero’ yazılı tişört giyen bir kişiyi merkez Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi üzerinde bir büfede yemek yediği sırada gözaltına alındı. Türkçe anlamı ‘Kahraman’ yazılı tişört giyen kişi polis ekiplerince Yarbaşı Polis Merkezine götürüldü.

Öte yandan, polis merkezindeki, polisler ‘Hero’ yazılı tişört giyen şahsın adını vermek istemezken, gazetecileri uzaklaştırdı.  

Süleyman Cenk İdaye
 


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