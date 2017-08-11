Hero tişörtü olayında sıcak gelişme

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz yaptığı açıklamada, “Neticede bir mektup geliyor 3 kişilik komisyon bu mektubu inceliyor. Mektupta ’sen bizim kahramanımızsın’, ’sana kahraman yazılı bir tişört gönderiyoruz’ yazıyor. Hemen bunun idare memuruna bildirilmesi gerekiyordu. Bildirilmemiş ihmal edilmiş. Bununla ilgili olarak Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı olarak 5 kişi hakkında görevi ihmal suçundan, görevin gerekli dikkati, özeni göstermedikleri için kamu davası açıldı. Birde kargoyu açan 3 memur bulunuyor. Bu kargoyu açan 3 memurdan biri infaz koruma baş memuru ikisi infaz koruma memuru. Bununla alakalı ek kovuşturmaya gerek olmadığı kararı verdik. Çünkü onlar mektubu görmüyorlar. Sadece kargoyu açıyorlar. Jandarmaya ilişkin tutukluyu cezaevinden alıp duruşma salonuna getirmesi süreci görevi vardır. Bu süreç idari bir görevdir. Bu nedenle 4483 sayılı yasaya göre Valilik makamından soruşturma izni talep ettik.

Adli bir sürecin başlaması için idari sürecin bitmesi lazımdır. 13 rütbeli jandarma personeli hakkında Muğla Valilik makamından soruşturma için izin istedik. Haklarında dava açılan kişiler 3 aydan bir yıla kadar hapis istemi ile yargılanacaklar” dedi.

Bekir Tosun