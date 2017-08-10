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‘HERO’ tişörtüne kamu davası açıldı

‘Cumhurbaşkanına Suikast girişimi’ davasında duruşmaya ’kahraman’ anlamına gelen ‘HERO’ yazılı tişört ile gelen sanık eski Astsubay Gökhan Güçlü ve bu tişörtü gönderen kız kardeşi Bahar Güçlü hakkında ‘Terör örgütü propagandası’ yaptıkları için kamu davası açıldığı açıklandı.

HERO tişörtüne kamu davası açıldı

10 Ağustos 2017 11:48

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz duruşma arasında gazetecilere yaptığı sözlü açıklamada, “Sanıklardan Gökhan Güçlü ve tişörtü gönderen kız kardeşi Bahar Güçlü hakkında dava açıldı. Bunun yanında Muğla E Tipi Kapalı Cezaevinde görevli Muğla Adalet Komisyonu tarafından olayda ihmali görülen ve mektup okuma komisyonunda görevli üç İnfaz Koruma Memuru da açığa alındı. Cezaevi ikinci müdürü ve bir idari memur da Adalet Bakanlığımız tarafından açığa alındı” dedi.

Başsavcı Yavuz, cezaevinde görevli jandarmalar hakkında da ilgili mercilerden soruşturma için izin talep edeceklerini açıkladı.

Bekir Tosun

Etiketler: kamu davası


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