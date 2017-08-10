‘HERO’ tişörtüne kamu davası açıldı

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz duruşma arasında gazetecilere yaptığı sözlü açıklamada, “Sanıklardan Gökhan Güçlü ve tişörtü gönderen kız kardeşi Bahar Güçlü hakkında dava açıldı. Bunun yanında Muğla E Tipi Kapalı Cezaevinde görevli Muğla Adalet Komisyonu tarafından olayda ihmali görülen ve mektup okuma komisyonunda görevli üç İnfaz Koruma Memuru da açığa alındı. Cezaevi ikinci müdürü ve bir idari memur da Adalet Bakanlığımız tarafından açığa alındı” dedi.

Başsavcı Yavuz, cezaevinde görevli jandarmalar hakkında da ilgili mercilerden soruşturma için izin talep edeceklerini açıkladı.

Bekir Tosun