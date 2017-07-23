‘Hero’ yazılı tişört giyen 3 kişi serbest kaldı

Alınan bilgiye göre, üzerinde ‘kahraman’ anlamına gelen ‘Hero yazılı tişörtle gezen 1’i kadın 3 kişi dün Adana’da gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen zanlılar, daha sonra Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonları sürdüren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Zanlılar, ifadelerinde tişörtün terör örgütü FETÖ elemanları tarafından propaganda amaçlı kullanıldığını bilmediklerini söyledi. Zanlılar, sorgularının ardından bugün ‘terör örgütü propagandası’ yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Daha sonra savcılıkta ifadesi alınan 3 kişi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.



Süleyman Cenk İdaye

