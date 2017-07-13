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'Hero' yazısına inceleme başlatıldı

Muğla'da FETÖ'cü bir sanığın darbe duruşmasına beyaz tişörtünün üzerinde 'kahraman' anlamına gelen İngilizce 'Hero' yazısıyla gelmesinin ardından Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü harekete geçti.

Hero yazısına inceleme başlatıldı

13 Temmuz 2017 15:14

Edinilen bilgiye göre, sanıklardan Gökhan Güçlü'nün duruşmaya 'Hero' yazısıyla gelmesinin ardından Muğla'da darbeci sanıkların kaldığı cezaevi yönetimi hakkında inceleme başlatıldı. İnceleme sonucuna göre ihmali görülen cezaevi yönetimi ve personeli hakkında soruşturma açılabilecek.

Öte yandan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, bütün cezaevlerindeki FETÖ'cü darbecilerin kıyafetlerinin tek tek toplanarak, üzerinde İngilizce başta olmak üzere yabancı dillerde yazı bulunan kıyafetlerin tespit edilerek, bu kıyafetlerin giydirilmemesi talimatı verdi. 

Etiketler: hero, muğla


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