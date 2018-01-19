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Hertha Berlin Borussia Dortmund şifresiz canlı izle idman tv

Almanya Ligi 19.hafta karşılaşmasında Hertha Berlin kendi sahasında Borussia Dortmund ile karşılaşıyor. Bu mücadele ile ilgili canlı yayın izleme bilgileri ise bu haberde yer alıyor. İşte detaylar...

Hertha Berlin Borussia Dortmund şifresiz canlı izle idman tv

19 Ocak 2018 22:40

Hertha Berlin Borussia Dortmund mücadelesi canlı yayın izleme bilgileri ile karşınızdayız. Almanya Bundesliga 19 karlışmasında ligde oynadığı son 18 karşılaşma sonucunda 6 galibiyet,6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 24 puan ile 14.sırada bulunan Berlin ekibi oynadığı son 18 maç sonucunda 8 galibiyet,5 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 29 puan ile 4.sırada bulunan ligin güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund ile karşılaşıyor. Bu karşılaşma öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettikleri konu ise maç yayınlayan kanallar hangileri? İdman tv mücadeleyi veriyor mu ? İşte tüm bu soruların yanıtları ve maçı canlı olarak izleme imkanı bu haberde yer alıyor.

Hertha Berlin Borussia Dortmund CANLI OLARAK İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Hertha Berlin Borussia Dortmund maçı hangi kanalda,saat kaçta ?

Mücadele bu akşam saat 22.30'da oynanacak ve mücadeleyi idman tv canlı olarak yayınlayacak.Ayrıca mücadeleyi bu haberimiz üzerinden maç başlar başlamaz canlı olarak izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

 

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