Diğer
Kategoriler

Herwart kasırgasında 3 kişi hayatını kaybetti

Almanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nde etkili olan Herwart kasırgasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Herwart kasırgasında 3 kişi hayatını kaybetti

29 Ekim 2017 16:50

Almanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nde etkili olan Herwart kasırgasında, 3 kişinin hayatını kaybetmesine 1 kişinin yaralanmasına yol açtı. Çek Cumhuriyeti’nde fırtına sonucu devrilen ağacın altında kalan 1’i kadın 2 kişi hayatını kaybetti. Bölgede yüzlerce eve elektrik verilemedi. Almanya’da ise iskelenin devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Şiddetli rüzgarın evin çatılarını uçurduğu belirtildi. Polonya’da ise fırtına nedeniyle kaza yapan 1 kişi hayatını kaybetti. Kasırganın ülkede ağaçları yerinden söktüğü ve hasara neden olduğu belirtilirken Almanya’da acil durum ilan edildi. 

Etiketler: Herwart kasırgası

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç