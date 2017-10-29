Herwart kasırgasında 3 kişi hayatını kaybetti

Almanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nde etkili olan Herwart kasırgasında, 3 kişinin hayatını kaybetmesine 1 kişinin yaralanmasına yol açtı. Çek Cumhuriyeti’nde fırtına sonucu devrilen ağacın altında kalan 1’i kadın 2 kişi hayatını kaybetti. Bölgede yüzlerce eve elektrik verilemedi. Almanya’da ise iskelenin devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Şiddetli rüzgarın evin çatılarını uçurduğu belirtildi. Polonya’da ise fırtına nedeniyle kaza yapan 1 kişi hayatını kaybetti. Kasırganın ülkede ağaçları yerinden söktüğü ve hasara neden olduğu belirtilirken Almanya’da acil durum ilan edildi.