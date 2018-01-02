HES kanalından sızan sular evleri bastı

Oltu ilçesindeki Sarıkaya mevkiinde yapılan hidroelektrik santralin su kanalında meydana gelen sızma nedeniyle, Refik ve Hasan Taşkın kardeşlere ait çiftlikteki ev, aile büyüklerinin mezarları, ahır, samanlık, kiler ve bazı tarım aletleri çamura gömüldü.

Oltu'ya 3 kilometre uzaklıktaki Sarıkaya mevkiinde, Refik ve Hasan Taşkın kardeşlerin çiftliği HES su kanalındaki sızma nedeniyle çamur içinde kaldı. Kış mevsimi olduğu için çiftlikte kimsenin yaşamaması olası bir faciayı önledi. Hasan Taşkın, kanaldan sızan suların getirdiği çakıl taşları ve çamurun çiftlikteki 2 katlı evin arka tarafından mutfak penceresine kadar yükseldiğini söyledi. Taşkın, zararın 500 bin liraya yakın olduğunu kaydetti. Yazın çiftliğe geldiklerini, kışın ise ilçe merkezindeki evlerine gittiklerini belirten Hasan Taşkın zararın hemen karşılanmasını istedi.

Çiftlikte kardeşleri ve aileleriyle birlikte yaklaşık 15 kişinin yaşadığını anlatan Hasan Taşkın şöyle konuştu:

“Sızma nedeniyle dağdan gelen çamur çiftliği neredeyse yutuyordu. Yetkilileri defalarca uyardık ama kimse bizi dikkate almadı. Bu sızma kışın değil yazın olsa belki de birilerimizin ölümüne neden olacaktı. Bu kadar vurdumduymazlık olmaz. Eğer zamanında önlem alınsa bunların hiçbiri olmayacaktı. Büyüklerimize ait mezarlar bile çamurun altında kaldı. Zararın hemen karşılamasını istiyorum. Çiftlikteki mezar ve evlerimizle birlikte ahır, samanlık, kiler, tarım aletleri, arı kovanları ve araziler akan suların getirdiği toprağın altında kaldı. Perişan olduk”.

Erzurum DSİ 8. Bölge Müdürlüğü'nden açıklama

Yaşanan olayla ilgili Erzurum DSİ 8. Bölge Müdürlüğü’nden yazılı bir açıklama yapılarak, “Geçici kabulü yapılmamış inşaat çalışmaları devam eden Oltu HES projesinde inşaatın tamamlanmış iletim hattında yetkilileri tarafından test çalışmaları sırasında vuku bulan bu olayda herhangi bir can kaybı ve mal kaybı yaşanmamıştır. Sorumluluk yetkili firmaya aittir” denildi.

Yetkili firma sorumluları ise vatandaşların maddi zararının karşılanacağını belirttiler.

Dursun Murat Aydın