Olay, Fatih Kemalpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz Perşembe günü yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İranlı H.K. (40) ve P.M. (29) bir eğlence mekanında çıkan kavgada bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan H.K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan operasyonda İranlı turistlere saldıran 6 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların turistleri kandırarak eğlence mekanlarına götürdükleri ve yüksek miktarlarda hesap ödeterek dolandırdıkları belirlendi. 6 zanlı, 'Kasten Yaralama' ve 'Kasten Öldürme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.