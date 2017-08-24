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Hesaba itiraz edince darp edip restorana kilitlediler

Bursa’da bir restoranda hesaba itiraz eden 2 kişi, darp edildikten sonra işyerine kilitlendi.

Hesaba itiraz edince darp edip restorana kilitlediler

24 Ağustos 2017 09:37

Olay, Osmangazi’ye bağlı Beşyol Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa H. ve Tarık B., alkollü bir restorana gitti. Bir süre alkol alan ikili hesabı istedi. Hesabın 800 lira olduğunu gören ikili itiraz etti. Daha sonra tartışmanın büyümesi üzerine 2 arkadaş darp edilip, restorana kilitlendi. Olayın ardından sabah saatlerinde kendisine gelen Tarık B., restoranın camını kırıp dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri geldi.

Biri şikayetçi, diğeri değil

Öte yandan Mustafa H. verdiği ilk ifadede, iş yeri sahiplerinin haklı olduğunu ve darp edilmeyi hak ettiklerini söyledi. Tarık B. ise, kendilerini darp edenlerden şikayetçi oldu. 2 kişi 112 ekipleri tarafından Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. 

Etiketler: bursa, restoran


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