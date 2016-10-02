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Hesabı yüksek bulunca garsonu bıçakladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eğlenmek için gazinoya giden bir kişi, hesabı yüksek bulunca tartıştığı garsonu sırtından bıçakladı.

Hesabı yüksek bulunca garsonu bıçakladı

02 Ekim 2016 13:04

Olay Kdz. Ereğli ilçesi merkezinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durmuş Y. (57) eğlenmek için gittiği mekanda gece sonunda garsondan hesabı istedi. Gelen hesabı yüksek bulan Durmuş Y., garson Hasan B. (50) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Durmuş Y., yanındaki bıçakla Hasan B.’yi sırtından bıçaklayarak yaraladı. Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, yaralanan garson ise sağlık ekipleri tarafından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Yaralı garsonun hayati tehlikesi bulunmazken, polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. 

Vedat Kılıç

Etiketler: Zonguldak


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