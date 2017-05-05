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Hesap yüzünden bıçaklandı

Samsun'da birlikte lokantada içki içen 4 arkadaş arasında hesap yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma sonucu bir kişi bıçaklanarak hastanelik oldu.

Hesap yüzünden bıçaklandı

05 Mayıs 2017 13:57

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Kurtuluş Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 arkadaş birlikte içkili bir lokantaya gidip burada alkol aldıktan sonra aralarında hesap yüzünden tartışma çıktı. Lokantadan dışarı çıkan arkadaşlar arasındaki tartışma büyüyünce H.V.(29), bıçaklı saldırıya uğrayarak 6 yerinden yaralanıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen U.A. (21) ile yanında bulunan E.K.(29) ve A.A.'yı (20) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren arkadaşlar serbest bırakıldı. 

Muammer Ay

Etiketler: bıçaklanma, hesap, Samsun


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