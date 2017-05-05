Hesap yüzünden bıçaklandı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Kurtuluş Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 arkadaş birlikte içkili bir lokantaya gidip burada alkol aldıktan sonra aralarında hesap yüzünden tartışma çıktı. Lokantadan dışarı çıkan arkadaşlar arasındaki tartışma büyüyünce H.V.(29), bıçaklı saldırıya uğrayarak 6 yerinden yaralanıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen U.A. (21) ile yanında bulunan E.K.(29) ve A.A.'yı (20) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren arkadaşlar serbest bırakıldı.

Muammer Ay