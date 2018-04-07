Hesaplarını kapatan Twitter’dan şikayetçi oldular

Twitter hesapları süresiz olarak askıya alınan haber sitesi yazarları Kemal Furkan Sökmen ile Orhan Sarıkaya, soluğu Kartal Anadolu Adalet Sarayında aldı. Paylaşımlarında hakaret ve nefret söylemlerinde bulundukları gerekçesiyle hesaplarının Twitter şirketi tarafından kapatıldığını iddia eden Sökmen ve Sarıkaya, hazırladıkları şikayet dilekçelerini Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

"NEFRET SÖYLEMİ OLUŞTURACAK İFADE KULLANMADIM"

Bir haber sitesi yazarı ve Öğretim Görevlisi Kemal Furkan Sökmen, şikayet dilekçesinde paylaşımlarında nefret söylemlerinde bulunduğu iddiasıyla Twitter tarafından hesabının askıya alındığını belirterek, "Hesabımın kapandığı tarih itibariyle yaklaşık 18 bin civarında takipçim bulunmaktaydı. 2010 yılından itibaren aktif Twitter kullanıcısıyım, şimdiye kadar yaptığım bütün paylaşımlarda kin ve nefret söylemi oluşturacak herhangi bir ifadem olmamıştır" dedi.

"TWITTER, İFADE ÖZGÜRLÜĞÜMÜ ENGELLEDİ"

Twitter üzerinden başka bir hesap açtığını kaydeden Sökmen, "Açtığım bu hesap kısa süre içerisinde Twitter tarafından kısıtlandı. Bir süre sonra Twitter, cep telefonum, cep telefon numarası, ev ve işyeri bilgisayarımdan açmaya çalıştığım bütün hesapları açıldıktan kısa bir süre sonunda askıya almaya başlamıştır. Şüpheli Twitter tarafından ifade özgürlüğüm engellenmiştir. Cep telefonum, ev ve iş yeri bigisayarımın IP adresleri kilitlenmiştir" ifadelerini kullanarak Twitter uygulamasından iletişim halinde olduğu gazeteci, yazarlar ve diğer takipçileriyle haberleşme hürriyetinin kısıtlandığını belirtti.

"TELEFON VE BİLGİSAYARIMIN IP ADRESLERİ KİLİTLENDİ"

İnternet sitesi sahibi ve bir haber sitesinin yazarı Orhan Sarıkaya ise şikayet dilekçesinde, "Twitter tarafından tarafıma gelen mailde tweetlerimde hakaret ve nefret söylemlerinde bulunduğum ifade edilmiştir. Ancak hiçbir şekilde kuruma, gruba veya topluluğa karşı kin ve nefret söylemim olmamıştır. İfade özgürlüğü çerçevesinde cevap verilmiştir. Hesabımın kapandığı tarih itibariyle 58 bin kişinin üzerinde aktif takipçim bulunmaktaydı. Şimdiye kadar yaptığım hiçbir paylaşımda kin ve nefret söylemi oluşturacak herhangi bir ifadem olmamıştır" diyerek, "Cep telefonum, cep telefon numaram ve ev bilgisayarımın IP adresleri Twitter tarafından kilitlenerek askıya alınmıştır ve ifade özgürlüğüm Twitter tarafından keyfi bir şekilde kısıtlanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Müştekiler şikayet dilekçelerinde Twitter INC’nin "ifade özgürlüğünün ve haberleşme hürriyetinin sınırsız kısıtlanması" suçundan cezalandırılmasını istedi.

"NİÇİN BİZİM İFADE ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ KISITLANIYOR?"

Adliye çıkışında açıklama yapan müşteki Kemal Furkan Sökmen, "Hesaplarımdan genel olarak devlet ve millet yanlısı bazı fikirlerimi paylaşıyordum. Şuan da başka bir hesabı daha açamaz haldeyim. Bunun Türkiye’de keyfi bir uygulaması olduğunu düşünüyorum ve Twitter hakkında suç duyurusunda bulundum. Madem ifade özgürlük alanından bahsediyorsunuz, niçin bizim ifade özgürlüğümüz kısıtlanıyor?" diyerek duruma tepki gösterdi.

Twitter’da terör örgütü yanlısı veya yalan haber yayan hesapların askıya alındığına şahit olmadığını belirten Sökmen, "Devlet millet yanlısı, pozitif düşünen, terör örgütlerine karşı eleştirilerde bulunan, bayrağına sahip çıkmış hesapların tek tek kapatıldığını duyuyoruz. Hesabı bir şekilde askıya alınan arkadaşlarımıza sosyal medyadan çağrıda bulunduk. Arkadaşlarımızın bulundukları illerde Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulunmalarını istiyoruz" dedi.

"BU TAMAMEN KEYFİ BİR UYGULAMA"

Orhan Sarıkaya ise, "Biz milliyetçi, vatansever insanlarız. Devletimizin, milletimizin yanında olan insanlarız. Bu hesaplar önce tek tek askıya alınıyor, daha sonra süresiz olarak kapatılıyor. Yeni bir hesap açmaya çalıştığınızda telefonlarınız, telefon numaralarınız ve bilgisayarlarınızın engellediğini görüyorsunuz. Bu tamamen keyfi bir uygulama. Twitter’ın benim o mecrada olup olmayacağıma karar vermesi söz konusu olamaz. Sen mahkeme değilsin, yargı değilsin. Sen Türkiye Cumhuriyeti’ne vergi veren bir kuruluş bile değilsin. Twitter’ın keyfi uygulamalarının son bulması için savcılığımıza suç duyurusunda bulunduk. Türk adaletinin bu sorunu hızlı bir şekilde çözeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Suç duyurusu dilekçesi üzerine savcılık, Twitter INC hakkında soruşturma başlattı.

Gamze Erdemir