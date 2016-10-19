Yaklaşık 100 hanenin bulunduğu ve 480 nüfusun yaşadığı mahallede yağmur yağdığı zaman mahalle halkı evlerini terk ediyor. Mahalle sakinleri gerekli yerlere müracaat etmelerine rağmen sorunlarına çözüm bulunamadığını iddia ediyor. Yörede 1998 yılında yaşanan Beşköy faciasında sel ve heyelanlarda 44 kişinin öldüğünü hatırlatan Beşköy eski Belde Belediye Başkanı Yahya Narmanlı, bu facianın hala daha bölgenin en büyük felaketi olarak anıldığını söyledi. Büyükdoğanlı mahallesindeki sorunun çözümü ile ilgili 2 yıldır çalmadık kapı bırakmadıklarını ifade eden Narmanlı "Kimse burayı bilmez. Karadeniz Bölgesi’nde zaman zaman heyelanlar oluyor. Burada zamanında önlemler aldık ama bunlar yeterli değildir. Her yağmurda burada sıkıntı oluyor. En son yağdığında büyük bir yer koptu. Yetkililere başvurduk. Buraya mutlaka bir önlem alınması gerekiyor. Yağmur yağdığı zamanlar birçok insanımız evlerine terk ediyorlar. 200 senelik bir camimiz var, merkezimizde heyelan olunca caminin etrafı da çatladı" dedi.

Narmanlı, gerekli yerlere yaptıkları başvurular sonrasında bölgeye uzman ekip geldiğini ve incelemelerde bulunduğunu kaydederek ""Buradaki heyelan sorununun çözülmesi için onay aldık, ihalesi yapılmıştı. Ama şuana kadar bir şey yapılmadı. Buraya tedbir alınması gerekiyor. İhalesi yapıldıktan sonra yetkilileri aradık ama kimse telefonlara çıkmıyor. Biz kimseyi suçlamıyoruz. Ama herkes görevine yapsın. Burada yapılan ihalenin bedeli nereye gitti. Burası zor olduğu için yapılmadı. Zor işi yapmak önemlidir, kolay işi herkes yapıyor. Şuanda tehlike arz ediyor. Yetkililerin bir an önce burayla ilgilenmesini istiyoruz. 2 yıldır çalmadık kapı bırakmadık”dedi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Özyurt da tedbir alınmaması durumunda heyelanın kaçınılmaz olacağını ifade ederek “Buranın fiziki şartları heyelana çok müsait. Böyle devam ederse bir tedbir alınmazsa şiddetli bir yağış halinde camimiz heyelana maruz kalır. Buradaki insanların kendi imkanlarıyla burayı yapması çok zor. Allah göstermesin cemaat camide namaz kılarken aniden büyük bir felaket olursa ölen vatandaşların hesabını kim verecek” diye konuştu.

İsmail Kılıç - Ozan Köse

TRABZON