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Heyelan fındık bahçesini yok etti

Ordu’da meydana gelen heyelan nedeniyle bir fındık bahçesi tamamen yok oldu.

Heyelan fındık bahçesini yok etti

07 Mart 2018 09:39

Kabadüz ilçesi Derinçay Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen heyelan yürekleri ağza getirdi. Bölgede oluşan heyelanın sağanak yağışlara ve fındık bahçelerine yeni yol açma çalışmalarında ortaya çıkan yeraltı sularının sebep olduğu düşünülüyor. 

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Mahalle Muhtarı Ahmet Okutan’dan bilgi alan Başkan Kaya, Derinçay Mahallesi'nde çok büyük bir heyelanın yaşandığının altını çizdi. 

'Alana şimdilik yaklaşmıyoruz'

Heyelanın yağışlara ve yeni açılan yolla birlikte ortaya çıkan suların neden olduğunu düşündüklerini belirten Kaya, “Sabah saatlerinde meydana gelen heyelan ile iki kardeşin fındık bahçesi tamamen yok oldu. Maddi hasarın yaşandığı olayda can kaybının olmaması hepimizi çok sevindirdi. Yaklaşık 800 metre uzunluğundaki bir alanda etkili olan heyelan sonrası, yeniden heyelan yaşanabileceği için alana şimdilik yaklaşmıyoruz. Önümüzdeki günler içinde Ordu Büyükşehir Belediyemizle birlikte buradaki kapanan yolun açılmasını sağlayacağız" dedi.  

Mustafa Bıyık

 

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