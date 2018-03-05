Heyelan olan yola alternatif yol açılıyor

Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerini Antalya İl merkezine bağlayan ve 25 Şubat’ta meydana gelen çökmeyle başlayan heyelan yüzünden trafiğe kapatılan D 400 Karayolunda alternatif yol açma çalışması başladı. D 400 Karayolunun Kumluca Antalya arası 20 kilometresinde meydana gelen çökme yüzünden trafiğe kapatılmıştı. Heyelanın devam ettiği yolda Karayolları Bölge Müdürlüğü Ekipleri tarafından alternatif yol açma çalışmaları başladı. Alternatif yol, Belen kavşağından ayrılacak. Yazır Mahallesi içinden geçerek, mevcut yola paralel olarak Olympos Kavşağına gelecek. Stabilize veya yer yer asfalt olacak alternatif yolda genişletme ve alt yapı çalışmaları yapılıyor. Genişletme ve alt yapı çalışmaları tamamlanınca, sıcak karışımı asfalt yapılacak. Alternatif yolun bir hafta içinde tamamlanması planlanıyor.

Ayrıca heyelan başladığı noktadan, yaklaşık 800- 1000 metre aşağısında Yazır Mahallesi Palamut Mevkiindeki evleri tehdit ediyor. Evlerin bulunduğu toprak zeminde çatlama ve kayma gibi bir sıkıntı yok. Ancak, heyelan bölgesinden gelen toprak yığını evlerin üzerine gelmesinden korkuluyor.

Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, heyelan yaşanan alanda ve tehdit altında olan evlerin bulunduğu Yazır Mahallesi Palamut mevkiindeki vatandaşları ziyaret etti. Alternatif yol açma çalışmalarını yerinde inceleyen Çetinkaya, evleri tehdit altında olan vatandaşlarla da sohbet etti. Çetinkaya, “Evlerinizin bulunduğu alanlar sağlam toprak. Herhangi bir çatlama, kırılma veya kayma görünmüyor. Ancak gördüğünüz toprak yığını heyelanın başladığı yerdeki itme gücüyle sürüklenip gelen topraktır. Evlerinizin bu toprak yığınından etkilenmeyeceğini ümit ediyoruz. Ama sizler tedbirli olun. Mal kaybı telafi edilir. Can kaybı olmasın yeter” dedi.

Vatandaşlar ise “evlerimizdeki önemli olan eşyalarımızı aldık. Gerisi duruyor. Jandarma Ekipleri oturmamıza izin vermiyor. Gün içinde gelip evlerimizde duruyoruz. Gece kalmıyoruz” dediler.

Ramazan Sarıkayalı

