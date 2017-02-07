Gümeli beldesinde eriyen kar suları nedeniyle Gümeli-Alaplı Karayolu arasında heyelan meydana geldi. Dağdan kopan kaya parçaları yolu trafiğe kapattı. Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam, 2010'da altyapısı tamamlanarak hizmete açılan karayolunda dağdan kopan dev kayalar yolu trafiğe kapattığını söyledi.

Heyelan tehlikesinin devam ettiğini belirten Saydam, "Coğrafi şartlardan dolayı kışın eriyen kar suları beldemizde heyelana neden oluyor. Yine, Gümeli ile ilçe merkezini ulaşımı sağlayan karayolunda dağdan kopan dev kaya parçaları yolu trafiğe kapattı. Heyelan tehlikesi devam ediyor. Bu yüzden araçların geçişine izin vermiyoruz. Yolda bir an önce onarım çalışmaları yapılması için kaymakamımıza bilgi verdik. İnşallah en kısa zamanda yolda temizleme çalışması yapılarak yol kullanıma açılacak" şeklinde konuştu.

Ertuğrul Yüksel

