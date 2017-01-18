Olay Bergama ilçesi 520 nüfuslu Yukarı Ada Mahallesinde yaşandı. Gece boyu yağan aşırı yağmur, beraberinde heyelanı da getirdi. Heyelanlarla beraber gelen kayalar, okulunda çocukların oyun alanına düştü. Heyelanlar beraber devrilen ağaçlar ise okul binasının üzerine doğru yıkıldı. Olayla minikler oynadığı oyun parkındaki gruplarda zarar gördü. Olayın gece saatlerinde yaşanması ve okulda öğrencilerin olmaması ise facianın da önüne geçti. Bu durum, bölgede yaşayan vatandaşlara da rahat bir nefes aldırdı.