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Heyelanın taşıdığı kayalar okuldaki oyun alanına düştü

İzmir’in Bergama ilçesindeki Yukarı Ada Mahallesinde, yağan aşırı yağmur sonrası meydana gelen heyelanla beraber gelen kayalar, okul bahçesindeki oyun alanına düştü. Heyelanın etkisiyle beraber ağaçlarda okulun üzerine doğru devrildi.

Heyelanın taşıdığı kayalar okuldaki oyun alanına düştü

18 Ocak 2017 17:30
Heyelanın taşıdığı kayalar okuldaki oyun alanına düştü - Tıkla İzle

Olay Bergama ilçesi 520 nüfuslu Yukarı Ada Mahallesinde yaşandı. Gece boyu yağan aşırı yağmur, beraberinde heyelanı da getirdi. Heyelanlarla beraber gelen kayalar, okulunda çocukların oyun alanına düştü. Heyelanlar beraber devrilen ağaçlar ise okul binasının üzerine doğru yıkıldı. Olayla minikler oynadığı oyun parkındaki gruplarda zarar gördü. Olayın gece saatlerinde yaşanması ve okulda öğrencilerin olmaması ise facianın da önüne geçti. Bu durum, bölgede yaşayan vatandaşlara da rahat bir nefes aldırdı. 

Etiketler: heyelan, İzmir


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