Heylove markası, köpeklerin yaşam kalitelerini arttırabilmeleri açısından oldukça özel içeriklere sahip olan köpek mamaları hazırlamıştır. Ürünlerde kullanılan karbonhidrat ve yağ gibi enerji kaynağı yem hammaddeleri optimum seviyede kullanılmaktadır.

Köpek mamalarının içeriklerini incelediğiniz zaman sığır ve koyun eti bulundurduklarını görebilirsiniz. Ürün tercih ederken ilk olarak dikkat etmeniz gereken nokta içeriğinde barındırdığı kırmızı et olmalıdır.

Kediniz Heylove’a Bayılacak

Heylove markası içerisinde pek çok kedi maması seçeneği bulunmaktadır. Kedilerin sağlıklı bir yaşantı sürebilmeleri açısından ve yeterli enerjiyi alabilmeleri açısından, son derece özel olarak hazırlanmışlardır. Ergin ya da yavru kediler için kullanılabilen ürün seçenekleri bulunmaktadır.

Kedinin yaşı, cinsi, cinsiyeti, kilosu, kısırlaştırılma özelliği ve bunun yanı sıra günlük aktiviteleri mama seçimlerinde rol oynamalıdır. Kedi mamalarının içeriklerine bakabilmenizi sağlayan tablolar içerdiği için Heylove firmasından ürün seçmek çok kolay olacaktır. Kedilerin tat alma duyuları göz önünde bulundurularak ürün içerikleri hazırlanmışlardır.

Heylove Barınak Hayvanları İçin Yardım Eli Uzatıyor

Kedi ve köpekler için en uygun olabilecek mamaları çok büyük bir titizlik ile hazırlayan Heylove markası aynı zamanda barınak hayvanları için de özel bir kampanya bulunduruyor. Barınaklarda yaşayan ve de yardıma ihtiyacı olan minik dostlarımız için hazırlamış olduğu yeryüzü patileri kampanyası ile birlikte Köpek maması alabilir ve de küçük bir yardımda bulunabilirsiniz.

Alacağınız köpek mamaları barınaklarda bulunan küçük dostlara ulaştırılıyor ve size bağış yaptığınıza dair teşekkür belgesi hazırlanıyor. Firma gerçekten de hayvan dostu olduğu için birçok dernek ile birlikte çalışıyor. Anlaşmalı olduğu dernekler ile birlikte sokak hayvanları için de özel yardımlar ayarlıyor. Aynı zamanda üretici firma olarak en uygun fiyat garantisi ile birlikte mamaları sizlere sunuyor.

Amacı sadece ticari kaygı olmayıp hayvan sağlığını düşünen bir firma olarak ürün içeriği hazırlık aşamasında uzman bir ekip ile çalışıyor. Üstelik de alacağınız köpek mamalarının içeriğini rahatça okuyabileceğiniz tabloları sizlere sunuyor! Hem kendi sevimli dostunuz hem de dışarıda ki pek çok yardım bekleyen dost için firmanın ürünlerine göz atmalısınız.

www.heylove.com.tr

İlandır.