Heynckes'den Şenol Güneş’e övgü

Heynckes, "İspanya liginde Barcelona, Real Madrid ve Valencia'nın yanı sıra İspanya Milli Takımı'nda oynayan futbolcuları gördüm. İki Hollandalı futbolcu var. İyi oyuculardan oluşan iyi bir takım" diye konuştu.

Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğuna değinen Heynckes, "Savunmada da iyiler, takımın iyi bir düzeni var. Kontratağa çıkmayı biliyorlar. Bunları kompliman dağıtmak için söylemiyorum. Bunu yarın göreceksiniz. Bu takım futbol oynayabiliyor. Beşiktaş'ın grubunda birinci olması ve dış sahada 3 maçı da kazanması sürpriz değil. Bizi düşündüren belirtiler bunlar. Bunları oyuncularıma anlattım. Beşiktaş ile Leipzig arasındaki maçı izledim ve çok etkilendim. Bunu dürüstçe söylüyorum. Gizlenmeyecekler, fırsatları arayacaklar. Bundan dolayı hazırlıklı olmalıyız" şeklinde konuştu.

Hummels: "Üst seviyede bir takıma karşı oynayacağız"

Basın toplantısına katlan Bayern Münihli futbolcu Mats Hummels ise Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarından sonra özel bir dönemin başladığını belirterek, "Avrupa'da üst seviyede bir takıma karşı oynayacağız. Grubu hak ederek kazandılar. Takımda büyük isimler var. Videolarda izledik, gerçekten oynadıkları oyunda taktik ve kişisel olarak kalite var. Şimdi Beşiktaş'ı yenmek için konsantrasyon sağlamalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Mehmer Koca