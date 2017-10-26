HGS uyanıkları kamerada

Motisiklet sürücüsü hızla ilerlerken, arkasındaki şahıs canını tehlikeye atıp, plakayı eliyle kapattı. Bu şekilde köprü üzerindeki HGS sisteminin bulunduğu kameralarından altından geçen şahıslar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

15 Şehitler Köprüsü'nden geçerken HGS parası ödemek istemeyen motosiklet kullanıcısının yöntemi bu kadarına da pes artık dedirtti. Köprüden geçen bir motosiklet sürücü ve arkasında oturan bir kişi, köprünün HGS sisteminin bulunduğu yere geldiklerinde eliyle plakanın üstünü kapatmaya çalıştı. HGS uyanıklarının bu kadarına da pes artık dedirten görüntüsü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, köprüde bir motosiklet kullanıcının seyir halinde olduğu ve bir süre sonra arkada oturan bir kişinin eliyle plakayı kapattığı görülüyor.