Yapılan otoyollar ve özel ve normal köprü yapımlarından sonra, hgs kullanmak bir şart haline gelmiştir. Sadece hgs değil, otomotik geçiş sistemi kullanmakta zorunlu hale gelmiştir. Türkiyede milyonlarca sürücü olduğunu varsayarsak, milyonlarca hgs ve ogs kullanımı vardır diye düşünebiliriz. İnsanlar hgs yükleme işlemlerini bazen nereden yapacaklarını bilmemektedirler. Bazı müşteriler, hgs yükleme işlemlerini bankalardan veya aracı firmalardan yapmayı düşünüyor.



Bizler firma olarak, hgs yükleme işlemi yapan müşterilerimizin ve hgs kullanıcılarını, gidip bankalarda veya herhangi bir hgs yükleme platformunda sıra beklemelerine göz yummamak için, online hgs yükleme kanalı geliştirdik. Banka ve PTT alt yapısı kullanılarak ve BDDK onaylı sertifika ile, online bir şekilde hgs yükleme işlemi yapılabilecek bir sistem geliştirmiş bulunmaktayız.



Bu sistem sayesinde, müşterilerimiz artık gidip, ptt veya bankalarda sıra beklemeden internet üzerinden hgs bakiye yükleme işlemi yapabilecekler. Telefonlardan, bilgisayarlardan veya tabletlerden bu işlemi gerçekleştirmek basit bir hale gelecektir.



Hgs yükleme işlemi yapan müşteriler, Artık oturdukları yerden hgs yükleme yapabilecekler. Telefonlarını veya bilgisayarlarını kullanarak, sadece 2 dakika gibi bir sürede bu işlem gerçekleşmiş olacaktır.



Üstelil hgs yükleme işlemi yapan müşteriler, bankadaki veya ptt şubelerinde ki gibi sıra beklemenin dışında, yaptıkları işlemlerde komisyon ücreti de ödemeyecekler. Web sitesi üzerinde bulunan hgs yükle butonunu tıklayarak, bankanın ara yüzüne giderek ve ptt alt yapısı kullanılarak, hızlı bir şekilde hgs yükleme işlemi gerçekleşmiş olacaktır.



Hgs yükle botununu tıkladıktan sonra, ptt nin alt yapısı olan web siteye bağlanıp, oradan tc kimlik numarası veya araç plakası girilerek, istenilen miktarı seçip, anlık olarak hgs yükleme işlemi gerçekleşebilecektir. Sadece bu işlemler 2 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleşmiş olacaktır. Değerli kullanıcıların hizmetine sunulan bu sistem, artık insanların bankalarda veya ptt şubelerinde sıra beklemelerine son vermiş olacaktır.



Çağımız da hgs kullanan milyonlarca insan bulunmaktadır. İnsanlar gidip bankalarda sıra beklemek yerine bu işlemleri tercih etmesi, müşterilerimizin yararına olacaktır.

NASIL HGS YÜKLERİM?

Web sitesi üzerinde bulunan hgs yükle butonuna tıklayan müşteriler, ptt alt yapısına bağlanarak, oradan tc kimlik numaraları veya kendilerine ait araçların plakasını girerek işleme devam edip, seçtikleri miktarla birlikte banka alt yapısına bağlanarak, oradan işlem gerçekleştirebilirler. Üstelik istedikleri miktarı seçebilirler.



HGS CEZA SORGULAMASI YAPABİLİR MİYİM?



web sitesi üzerinden hgs ceza sorgulaması yapılabilir, ve istenilirse ceza ödemesi de gerçekleşebilir. Köprülerde veya oto geçişlerde bazen bakiyenizin olmaması durumun da ceza yemiş olarabilirsiniz. Bu cezaları gidip bankalarda sıra beklemek yerine, web sitesi üzerinden cezanızı sorgulayabilir, ve dilerseniz hgs ceza ödeme işleminizi de gerçekleştirebilirsiniz.



YAPACAĞIM İŞLEMDE KOMİSYON ÖDEYECEK MİYİM?

bankalarda veya ptt şubelerine gittiğiniz zaman, hgs yüklerken, komisyon ücreti ödüyorsunuz. Fakat ptt alt yapısı kullanılan web sitemiz de hgs yükleme yaparken komisyon ücreti ödemiyorsunuz. Üstelik hem sıra beklemeden hemde işlemleriniz anlık olarak, komisyonsuz bir şekilde gerçekleşmektedir.

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