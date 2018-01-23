Hibe malzemelerle resim yapıp, sergi açtılar

Okul binasındaki serginin açılışına, Yumurtalık Kaymakamı Asalet Karabulut, Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik, Yumurtalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Emre, Jandarma Komutanı Ümit Yolu, Okul Müdürü Mehmet Arif Velioğlu, öğretmen, öğrenciler ve çok sayıda veli ile sanatseverler katıldı.

Zahit Alüminyum sponsorluğundaki sergiyi gezen davetlilere çizdikleri resimler hakkında bilgi veren öğrencilerin daha çok doğa ve insan resimlerinin yanı sıra kendi iç dünyalarını yansıtan çizgilere yer verdikleri gözlendi. Serginin yoğun ilgi görmesinden duydukları mutluluğu dile getiren öğrenciler, Görsel Sanatlar Dersine malzeme desteği sağlayarak kendilerine bu imkanı sunan Zahit Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Zahit Balbay’a teşekkür ettiler.