Kadirli ilçesinde geçimini inşaat ustalığı yaparak sağlayan 66 yaşındaki Ali Galip Çevlik, 15 Mart 2016 tarihinde 80 KR 396 olan motosikletinin plakasını değiştirdi. Bu tarihten itibaren 22 defa Çeşme-İzmir-Aydın otoyolunda ve 1 defa da İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden Hızlı Geçiş Sistemi’ni (HGS) ihlal ettiği ve kaçak geçiş yaptığı gerekçesi ile 761.75 TL ceza kesildi.

Yaklaşık bir hafta önce ceza makbuzu geldiğinde şaşkına döndüğünü söyleyen Çevlik, ne otoyoldan ne de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden hiç geçmediğini, daha önce İzmir’e ve İstanbul’a bile hiç gitmediğini söyledi. Motosikletini garaja koyan ve neredeyse hiç binmediğini kaydeden Ali Galip Çevlik, motosikletini çalıştırmakta dahi güçlük çektiğini ve cezaya itiraz edeceğini, bu yanlışlığın düzeltilmesi gerektiğini belirtti.