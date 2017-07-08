Hiç gitmediği İstanbul'dan ceza geldi

Zonguldak Alaplı ilçesi Kabalar köyü sakinlerinden 55 yaşındaki Hasan Yaman, 81 AR 974 plakalı otomobiline 31/05 ve 28/04/2016 tarihlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden kaçak geçiş yaptığı iddiasıyla 660 liralık idari ceza tebligatı geldiğini söyledi. Kendisinin Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden hiç geçmediğini ifade eden Yaman, "Köprüden hiç geçmedim ama geçmişiz, bu nasıl iştir anlamadım. Düzenlenen tutanak içeriği tamamen bir hayal ürünü olup sahte plaka ile geçiş yapılmış olabilme olasılığı da vardır. Geçiş tarih ve saatlerine ilişkin kamera kayıtları görüntüleri var ise araç trafik kaydına göre karşılaştırılma tespitini istiyorum" dedi.

"Düzce dışında hiç bir yere çıkmadım"

Otomobiliyle ilçe dışına hiç çıkmadığını savunan Yaman, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar aracımla Düzce dışına hiç çıkmadım. Otomobilimle ilçeye, ilçeden evime gittim geldim. Hayatım boyunca bu araçla sadece Düzce iline gittim 'Köprüden geçtin' diyerek ceza göndermişler. Görünce şok oldum. Köprüden hiç geçmedim ama geçmişiz. Daha öncesi üst üste köprü geçiş ceza tebligatı aldım ve yaklaşık 5 bin lira civarında köprü cezaları görünüyordu, itiraz sonucu bu cezalar Karayolları tarafından silindi fakat hala üç sene sonra tekrar köprüden kaçak geçiş yaptın diye tekrar ceza tebligatı aldım. Bu nasıl bir iştir anlayamadım. Bu durumda arabamın üzerinde ceza gözüktüğü için satamıyorum. Cezayı iptal etmezlerse de şikayetçi olacağım. Hukuksal yoldan hakkımı sonuna kadar arayacağım. Devlet yetkililerinden cezanın kaldırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Ertuğrul Yüksel