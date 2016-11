Hiçbir resmi kurumun desteği olmadan kendi imkânları ile aylık nöbetleri sürdüren gönüllü nöbet ekibi, Kısıklı’daki dördüncü buluşmada sunucu Nur Haktan Aydoğdu’nun takdimi ile başladı, gecede Şehit Onur Ensar Ayanoğlu’nun babası İhsan Ayanoğlu ve Gazi Oğuz Emin Ayanoğlu ile Gazi Yusuf Çiftçi kalkışma gecesi yaşananları anlattılar. O geceyi anlatan bir oğlu şehit, diğer oğlu gazi olan İhsan Ayanoğlu “Rabbime ne kadar şükretsem az diyerek başladı söze; bir oğlum şehit, diğeri gazi oldu. Allah’ım ben ne yaptım ki bana böyle bir güzellik nasip ettin” diye sözlerini sürdürdü. Çanakkale’de hiç kadın şehidimiz olmadığını vurgulayan Ayanoğlu 15 Temmuz’da 8 kadın şehidimiz olduğunu bunun topyekûn bir halk savunması olduğunun altını çizdi. Gazi Oğuz Ayanoğlu ise şehit abisi ile hep birlikte olduklarını her şeyi beraber yaptıklarını o gece şehit olan abisini ilk kez bu kadar kıskandığını dile getirdi. Gazi Yusuf Çiftçi ile mücadelenin her alanda sürdüğünü ekonomik olarak da güçlü olmamız gerektiğini nöbetlerin her alanda sürmesi gerektiğini dile getirdi.

Psikolog Dr. Ömer Akgül o geceki ruh halinin vatan millet bayrak aşkının tezahürü olduğu ve şehit olamayanların kıskandığı bir duygu yoğunluğundan örnekler verdiği gecede, psikolojilerine destek olmak üzere gittikleri her gazi ve şehit evinden moralleri düzelerek çıktıklarını onların bizim psikolojime destek olduğunu hayretle gördüklerini şaşırarak belirtti.

Filistinli aktör Selim Selim ise “Ben bu ülkede yabancı değil, öz vatanımdayım. Filistin Osmanlı toprağıdır, bizlerden bu vatanın bir parçasıyız ve bununla gurur duyuyoruz” dedi. Darbe gecesi uyumayan Filistin halkının sabahlara kadar dua ve niyazlarda bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Afrika’ya ve Suriye’ye yardımları götüren gönüllü gezgin gurme ekibi adına konuşan Turgut Tunç “Habeşistan’da Necaşi hazretlerinin kabrinin de yanında olan cami imamının, farz namazda imamete geçmediği bizden birinin hilafet ülkesinin neferlerinden birinin geçmesinin doğru olacağını söylediğindeki şaşkınlığını ifade etti. Kendisine kurban eti ikram edilen bir afrikalı yaşlının ısrarla elini öpmek istemesinden ve sebebi sorulduğunda ise “en son 18 sene önce et yemiştim, bırak o elini öpeyim” diyerek kendilerine sarılıp ağladığından bahsetti.

Gecenin kapanış konuşmasını yapan Dr. Şerafettin Kalay hoca ise, nöbetçileri mana ikliminde efendimiz Muhammed Mustafa (S.A.V) zamanına götürüp bu güne kıyasla ayet ve hadislerden örneklerle Asr-ı Saadet’te bir yolculuğa çıkardı. Şehit olan sahabelerin hayatından örnekler veren Kalay hoca, Âmir bin Füheyre’nin ibretlik hayatı ve şehit edilmesi üzerinden 15 Temmuz şehitleri ile bağlantı kurdu. Artık şehit babalarına dokunabildiğimizi, gazileri canlı canlı görme fırsatı yakaladığımızı dile getiren Kalay bu bereketin çok kıymetli olduğunu ve bir bilinçlenme fırsatı doğurduğunu dile getirdi.

Organizasyon tertip komitesinden Said Ercan Karahasan, aylık nöbetlerin her ay aynı yerde sürdüreceklerini, nöbetlerde gazilerle ve şehit yakınları ile bir araya geldiklerini, katılmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu camide bir araya gelerek ümmet olma şuuruna katkı sağlamak istediklerini belirtti. Aylık nöbetçilere ikramların yapıldığı bu anlamlı gecede, Nur Haktan’ın musafaha ve helalleşme ile bitirelim teklifi üzere bir bayram namazı edasıyla tüm katılımcılar birbiri ile musafaha ederek geceyi tamamladı.