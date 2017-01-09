Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 5. celsesine tutuklu sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı. Yoklama yapılmasının ardından davaya katılma talepleri alındı ve kimlik tespitleri yapıldı. Mahkeme heyeti bir önceki celsede avukatının duruşmada hazır bulunmadığı gerekçesiyle savunmasını yapmayan eski Samanyolu Genel Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın savunmasını yapmasını istedi. Silivri Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve SEGBİS sistemi ile duruşmaya katılan Karaca, hasta olması ve kendisine yeni atanan avukatıyla yeterli irtibatı kuramadığı için savunma yapmak istemediğini söyledi. Kendisine yeni atanan avukat ile geçen cumartesi günü 55 dakika görüştüğünü belirten Karaca, "Sizden talep ettiğim belgeler gelmedi. Hasta olduğum için savunma yapamayacağım. Bir sonraki celsede savunmamı yapacağım" diye konuştu.

"BEN SAVUNMA YAPMAYACAĞIM, TARİHE NOT DÜŞECEĞİM"

Mahkeme Başkanı Selfet Giray’ın sanığın susma hakkının olduğunu hatırlatması üzerine Karaca, "Ben susmayacağım. Neden susayım? Şartlarımı söylüyorum, hastayım diyorum. Avukatımla bir defa görüştüm. benim istediğim belgelerin önemli bir kısmı DVD’de yok. Savunma kutsaldır. Ben savunmamı yapacağım, daha doğrusu tarihe not düşeceğim. 1-2 saat değil daha uzun bir savunma yapacağım. Yargılama aşamasında mahkemenin adil yargılama hakkına uyacağını bekliyorum. Müsadenizle bir sonraki duruşmada savunma yapacağım ve uzun olacak" dedi. Mahkeme Başkanı Giray, sağlık durumunun kötü olması durumunda Karaca’nın duruşmaya katılmayabileceğini söylemesi üzerine Karaca duruşmadan ayrıldı.

Şebnem Hablemitoğlu’nun avukatı Ersan Bartın, bundan önceki celselerde firari sanıklar ve Hidayet Karaca dışında sanıkların hepsinin dinlenildiğini ve mahkeme heyetinin verdiği ara karar ile tanıkların dinlenme kararının alındığını hatırlattı. Davada 14 tanığın olduğunu dile getiren Bartın, iddianameye 4 mağdurdan biri olarak konu edindiklerini söyledi. Bartın, 2002 yılında öldürülen yazar Necip Hablemitoğlu’nun cinayeti ile ilgili önemli bilgilere sahip olduğunu söylediği Zihni Çakır’ın dinlenilecek tanıklar arasında neden bulunmadığını sordu. Zihni Çakır’ın ifadesinde Hablemioğlu’nun cinayetini işleyen kişinin isminin olduğunu belirten Bartın, "Suikasti Tarkan Mumcuoğlu diye birinin işlediğini ve suikast silahını Mogan Gölü’ne attığını söylüyor. Zihni Çakır denen kişi Ergenekon davasında da bir çok kişinin hapishanede çürümesine neden oldu. Tanık sıfatıyla Zihni Çakır’ın çağrılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

(Abdullah Sarıca / İHA)