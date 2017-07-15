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Hidayet Türkoğlu, 15 Temmuz mesajı yayınladı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, ‘15 Temmuz Şehit ve Gaziler Günü’ nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Hidayet Türkoğlu, 15 Temmuz mesajı yayınladı

15 Temmuz 2017 12:32

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden Başkan Hidayet Türkoğlu'nun yayınladığı mesajda şu ifadeler kullandı:

"Ülkemiz bir yıl önce, 15 Temmuz akşamında alçakça bir darbe girişimine maruz kaldıktan sonra doğusuyla batısıyla, kuzeyi ve güneyiyle adeta tek vücut oldu. Aziz milletimiz, 15 Temmuz darbe girişimine karşı çıkıp; milli iradeye, cumhuriyete ve demokrasiye sonuna kadar bağlı olduğunu tüm dünyaya gösterdi.

15 Temmuz gecesi demokrasi zaferi ile pekişen birlik ve beraberlik ruhumuzu; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, tüm siyasi partilerle birlikte yürütülen çalışmalarla gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yılın olayları bize bir kez daha göstermiştir ki terör ve şiddete verilecek tek cevap demokrasi, adalet ve hukukun üstünlüğüdür.

Topraklarımıza ve milletimize karşı yapılan bu saldırıyı bir kez daha kınıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzün ülkemizin geleceğinin daim olmasında vesile olmasını dilerim." 


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