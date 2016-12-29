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Hidayet Türkoğlu: 'All-Star’ın gelirleri şehit ailelerine bağışlanacak'

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ülker Sports Arena’da düzenlenecek Spor Toto All-Star 2017’de elde edilecek gelirlerin şehit ailelerine ve gazilere bağışlanacağını açıkladı.


29 Aralık 2016 14:37

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 15 Ocak günü Ülker Sports Arena’da gerçekleştirilecek Spor Toto All-Star 2017 hakkında federasyonun resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

"All-Star üst düzey basketbol deneyimi sunacak"
Türk halkına sporun birleştirici gücünü gözler önüne seren, anlamlı ve üst düzey bir basketbol deneyimi sunacağını belirten Türkoğlu, ‘’Her yıl düzenlediğimiz All-Star organizasyonu bu yıl hepimiz için çok daha büyük önem ve anlam taşıyor. Daha önce basketbol camiası olarak başlattığımız, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştiren ‘Omuz Omuza’ mesajını, 15 Ocak günü Ülker Sports Arena’da yıldız oyuncularımızın yanı sıra basketbol camiamızın, basın mensuplarımızın, sanatçılarımızın, iş dünyamızın, sponsorlarımızın ve tüm basketbol severlerin katılımıyla bir kez daha, daha güçlü bir şekilde vermeyi amaçlıyoruz’’ şeklinde konuştu.

“Gelirler şehit ailelerine ve gazilere bağışlanacak”
Türkiye’nin hassas bir dönemden geçtiğini ve etkinlikte elde edilecek tüm gelirlerin şehit ailelerine, gazilere bağışlanacağını belirten Türkoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Sporun birleştirici gücünün farkındayız. Millet olarak birlik ve beraberliğimizin günden güne güçlendiği bu hassas dönemde basketbol ailesi olarak bu milli birlik ve beraberliği pekiştirmek, hep birlikte yaşadığımız kayıpları sporun birleştirici gücüyle sarmak arzusundayız. Bu bağlamda vatanımızın birliği ve bölünmezliği için canını vermiş kahraman şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize destek vermek amacıyla, Spor Toto All-Star 2017’nin tüm gelirlerini şehit ailelerine ve gazilerimize yardım etmek üzere açılan kampanyaya bağışlayacağız’’ ifadelerine yer verdi. Hidayet Türkoğlu, 14. BSL All-Star etkinliklerinin yalnızca spor severlere hitap eden bir şov olmadığını, tüm yılın en önemli etkinliklerinden biri olduğunu da sözlerine ekledi. Türkoğlu, Spor Toto All-Star 2017 ile basketbol severlere üst düzey bir All-Star deneyimi sunmaya hazırlandıklarını belirtirken, 'Avrupa’nın En İyi Ligi olarak gösterilen Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde top koşturan yıldızlarımız, normal sezonun amansız rekabetine keyifli bir mola verirken tüm yetenekleriyle de basketbol severlere unutulmaz bir gün yaşatacak. Geçen yıl yine Ülker Sports Arena’da gerçekleştirilen bu etkinliğin bu yıl daha büyük yankı uyandıracağına ve sporun tüm güzelliklerini Türk halkıyla layıkıyla paylaşacağımıza inancımız tam. Spor Toto All-Star 2017 boyunca Parkenin Sihirbazları’nın yanı sıra birçok sürpriz konuk, yılın en önemli etkinlikleri arasındaki yerini alan bu muhteşem organizasyonda bizlere eşlik ediyor olacak’’ sözlerini kaydetti ve tüm Türk halkını bu etkinliği yerinde veya ekran başında izlemeye davet etti.” 

Etiketler: Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türk


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