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Hidayet Türkoğlu ilk toplantısını yaptı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), yeni başkan Hidayet Türkoğlu yönetiminde ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Hidayet Türkoğlu ilk toplantısını yaptı

28 Ekim 2016 12:43

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"TBF Yönetim Kurulu toplantısında gündemde yer alan konular görüşülmüş, basketbol kamuoyu ve ilgili tarafları ilgilendiren aşağıdaki konular karara bağlanmıştır.

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Hidayet Türkoğlu başkanlığında 28 Ekim 2016 tarihinde yapmış olduğu ilk toplantısında gündeminde yer alan konuları karara bağlamış ve basketbol kamuoyunu ilgilendirenlerin ilanen duyurulmasını uygun bulmuştur.

1. 26 Ekim 2016 Çarşamba günü Genel Kurul’da yapılan seçimle göreve gelen Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev dağılımını aşağıdaki şekilde yapmıştır.

Sayın Özden Pelister 1. Başkan Vekili

Sayın Methi Bengisu 2. Başkan Vekili

Sayın Özden Pelister Sağlık Kurulu, Merkez Hakem Kurulu ve Eğitim Kurulu’nun koordinasyonu, Federasyonumuzun idari ve hukuki işler ile personel işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi,

Sayın Arda Ermut Sponsorluklardan sorumlu yönetim kurulu üyesi,

Sayın Emre Hüseyin Soyuer Mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi

Sayın Yılmaz Argüden Altyapı ve tesislerden sorumlu yönetim kurulu,

Sayın M. Mert Çetinkaya Uluslararası ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi,

Sayın Hüseyin Beşok Milli Takımlar ve erkek liglerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi

Sayın Yahya Üstün İletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi

Sayın Bahar Akgün Kadın liglerinden sorumlu olarak;

2. Genel Sekreterlik görevinin Sayın Engin Özerhun tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

3. Toplantıda ayrıca yeni dönemde görev yapacak Merkez Hakem Kurulu’nun Sayın Recep Ankaralı’nın başkanlığında Prof. Dr. Engin Kennerman, Ali Kemal Çımagil, Dr. Rüştü Nuran, Figen Keskin ve Onur Aydın’dan oluşmasına karar vermiştir."

Etiketler: hidayet türkoğlu


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