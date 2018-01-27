Hidayet Türkoğlu Konyalı spor severlerle bir araya geldi

Selçuklu Kongre Merkezinde yapılan söyleşide konuşan Hidayet Türkoğlu kariyerinden önemli anları gençlerle paylaştı. Türkoğlu, “Çoğunuz Amerika’daki takımlarımı bilirsiniz. Ama ilk Sacramento takımında başladım basketbol oynamaya. İlk üç senem oradaydı. Daha sonra bir yıl San Antonio takımında oynadım. Kariyerim anlamında en başarılı yıllarım Orlando Magic takımında geçti. Yaklaşık yedi sene Orlando’da geçirdim. Son iki senemi de Los Angeles Clippers takımından sonra basketbol hayatımın kafa ile vücudumun aynı yerde olmadığını görerek noktalamam gerektiğini düşündüm ve 36 yaşımda profesyonel basketbol hayatımı noktaladım. Tam eşimle çocuklarımla vakit geçireyim derken Aralık ayı gibi Cumhurbaşkanımızdan bir telefon geldi. Ve artık Türk sporu için hizmet etmem gerektiğini ve ülkeme dönmem gerektiğini söyledi. 2016’dan beri cumhurbaşkanımızın başdanışmanı olarak bir sene öncede federasyon başkanı olarak şu an karşınızda Türk sporuna hizmet etmek için gece gündüz çalışan bir kardeşiniz, arkadaşınızım. Bu noktalara gelmek inanın samimiyetle söylüyorum kolay değil” ifadelerini kullandı.

“Tesisleşme adına çok önemli aşamalar kaydettik”

Tesisleşme adına çok önemli aşamalar kaydettiklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise konuşmasında, “Bugüne kadar inşa edilmiş 11 spor salonuna bu yıl 6 spor salonu daha ekliyoruz. 2 olimpik yüzme havuzu, tenis kortları, suni çim sahalar, okullarımıza yapmış olduğumuz spor alanları ile birlikte gençlerimize spor yapacakları alanları oluşturuyoruz. Bununla birlikte Türkiye’nin amatör kulüplerinden birine sahibiz. Selçuklu Belediye takımımız bir çok alanda faaliyet gösteriyor. Şu an itibariyle 20 branşta 28 bin sporcuya sahibiz. Bunun 11 bini lisanslı sporcu. Milli takımlara sporcular yetiştiriyoruz. Selçuklu’da spora başlama yaşını 3 yaşına kadar indirmiş bulunuyoruz. Çocuklarımız jimnastik ile spora başlıyorlar sonra istedikleri branşta onlara her gün evlerinden alarak servisle Avrupa standartlarındaki alanlarda profesyonel hocalar eşliğinde spor yapmalarına imkan sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Program daha sonra Hidayet Türkoğlu ile yapılan söyleşiyle devam etti. Türkoğlu, kendi hayatı ve spor hakkında sorulan sorulara cevap verdi.

Program çeşitli branşlarda dereceye giren sporculara ödül verilmesi ve hatıra fotoğrafı verilmesiyle son buldu.

Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleşen söyleşiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Türkiye Basketbol Federasyonu ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, TBF yöneticileri ve çok sayıda sporseverler katıldı.

Davut Has -Çağrı Yıldız

