Hidayet Türkoğlu: 'Milli takım benim için ayrı olmuştur'

Türkiye Basketbol Federasyonu, Voonka’nın Türkiye Basketbol Milli Takımlar resmi vitamin ve mineral sponsoru olması için anlaşma imzaladı. Sponsorluk anlaşmasında konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "A Milli Basketbol Takımımız 28 Haziran'da Ukrayna ve İsveç karşılaşmaları için hazırlıklara başladı. Sezonları tamamlayan milliler antrenmanlar için bir araya geliyor. Takıma katılacak sporcular ile birlikte milli takım ruhu alevlenecektir. Bugün FIBA’ya milli takım listesi gönderilecek. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak ne kadar heyecana sahip olursak olalım bizim için milli maçlar kadar kalbimizin çarpmasına sebep olan başka bir şey yok. Hem sporculuk yıllarımda hem de başkanlık döneminde milli takım benim için ayrı olmuştur. Basketbol toplumumuzda en sevilen sporlar arasında geliyor. Bu durum ise bizi daha iyi işler için cesaretlendiriyor. Göreve geldiğim ilk günde belirttiğim gibi basketbola ve sporun gelişmesine yönelik tüm markalara kapımız açıktır. Bugün sizlerle yüzde 100 yerli sermayeyle kurulan besin destek firması Voonka’nın sponsorumuz olduğunu duyuruyorum. Toplumumuzun ileriye dönük güçlenmesi için Voonka çok önem sarf ediyor. Voonka ile yaptığımız 3 yıllık anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum. Siz basın mensupları aracılığıyla 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Ankara Spor Salonu'na halkımızı davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kadir Keçelioğlu: "Bu anlaşma amacımızı farklı boyutlara taşıyacak"

Sponsorluk anlaşmasında konuşan Voonka Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Keçelioğlu, 2012 yılında yola çıktıklarını belirterek, "Voonka olarak sağlıklı ve doğal yaşam desteği ile yola çıktık. Bizim sağlık köprüsü olmamız temel önceliğimiz. Besinler ilacınız, ilacınız besinler olsun. Ürettiğimiz 50’den fazla besin desteğiyle 7’den 70’e tüm kullanıcılara destek olmaya çalışıyoruz. Sağlıklı yaşam ortağı olmak hizmet anlayışı gerektiriyor. Türkiye Basketbol Federasyonu ile milli takımlar düzeyine yaptığımız işbirliği amacımızı farklı boyutlara taşıyacaktır. TBF ile artarak devam edeceğine inandığımız işbirliğinden gurur duyuyoruz. Hem kadın hem erkek basketbol milli takımlarımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Voonka Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Keçelioğlu sponsorluk anlaşmasını imzaladı.

Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın

