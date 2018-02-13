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Hidayet Türkoğlu: 'Obradovic ve Ataman olgun insanlar'

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic ve Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman arasında yaşanan gerginliğe ilişkin yaptığı açıklamada, “Sporun içerisinde bu tip olaylarla her zaman karşılaşıyoruz. Bunlar sporun heyecanını biraz daha arttıran durumlardır. İkisi de olgun insanlar” dedi.

Hidayet Türkoğlu: Obradovic ve Ataman olgun insanlar

13 Şubat 2018 16:42
Hidayet Türkoğlu: 'Obradovic ve Ataman olgun insanlar' - Tıkla İzle

Sinan Erdem Spor Salonu’nda 14-18 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan PTT Erkekler Türkiye Kupası’nın basın toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Uzun yıllardır her yapıldığında çok heyecanlı bir organizasyon olmuştur. Buradaki basketbol zevkinin normal sezona göre daha çekişmeli olduğunu düşünen biriyim. Çünkü müsabakalar tek maç üzerinden oynanıyor ve kazananın yarı final ile finale gittiği bir turnuva. Burada bulunmayı hak eden 8 takıma, antrenörlerine ve oyuncularına hem teşekkür ediyorum hem de başarılar diliyorum. İnşallah takımlarımızın desteği, bizim yapacağımız organizasyonlar ve takımların başarılarıyla Türk basketbolu hak ettiği yerde olacaktır. O yüzden yarın başlayacak bu turnuvaya gelecek taraftarımıza da şimdiden teşekkür ediyorum. Biz de sporculuk hayatımızda boş tribünlere oynamayı sevmedik. Umarım seyircisi bol olan bir 4 gün olur” ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman ve Obradovic arasında soğuk rüzgarlar Ergin Ataman ve Obradovic arasında soğuk rüzgarlar

“İkisi de olgun insanlar”

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic ve Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman arasında yaşanan gerginliğe de değinen Türkoğlu, “Sporun içerisinde bu tip olaylarla her zaman karşılaşıyoruz. Bunlar sporun heyecanını biraz daha arttıran durumlardır. İkisi de olgun insanlar. Artık bu saatten sonra insanlara nasıl davranacağını söyleyecek değiliz. Özellikle Obradovic Türk basketboluna çok şey katmıştır. Biz federasyon olarak bu tip şeylere dahil olmamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu. 

Uygar Aydın - Bozhan Memiş

Etiketler: Ergin Ataman, hidayet türkoğlu, obradovic

 

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