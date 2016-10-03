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Hidayet Türkoğlu’ndan Arda Turan-Fatih Terim yorumu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, A Milli Basketbol Takımı ve NBA Ligi’nin eski basketbolcusu Hidayet Türkoğlu, Arda Turan ve Fatih Terim arasındaki milli takım ile ilgili görüş ayrılığı için, “Milli formanın önüne kimse geçemez, şahıslar geçemez. Çözülebilecek bir problem diye düşünüyorum” dedi.

Hidayet Türkoğlundan Arda Turan-Fatih Terim yorumu

03 Ekim 2016 12:42

Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayında bulunan Paralimpik Spor Salonunun açılışını Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu yaptı. Türkoğlu'nun Engelliler Sarayını ziyareti sırasında kendisine AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık ile Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı eşlik etti. Ziyaret sırasında ilk olarak 37 değişik branşta kurs verilen etüt merkezlerini gezen Türkoğlu, buradaki çalışmalar ve spor aletleri hakkında hocalardan bilgi aldı. Engelli sporculara yakın ilgi gösteren Türkoğlu, sporcularla bol bol sohbet etti. Türkoğlu, daha sonra Kıyıklık ve Çağırıcı ile Bağcılar’ı Süper Lig’de temsil eden engelli basketbolcular ve engelli milli atletlerle ile birlikte Paralimpik Spor Salonunun kurdelesini keserek hizmete açtı. Ardından engelli sporcuların sandalyesine oturan Türkoğlu, basketbol topunu alarak sporcularla paslaştı.

Tören sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türkoğlu milli futbolcu Arda Turan ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim arasındaki gerilim ile ilgili bir soruya da cevap verdi.

“Milli formanın önüne kimse geçemez, şahıslar geçemez”
Basın mensuplarının Arda Turan’ın milli takımı bırakacağına yönelik sorusunu cevaplayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, “İkisi de çok sevdiğim, biri kardeşim biri büyüğüm ama milli formanın önüne kimse geçemez, şahıslar geçemez. İnanıyorum ki, çözülebilecek bir problem. O yüzden bekleyip, görelim diyorum" dedi.

Salonun yapımında emeği geçenleri kutlayan Türkoğlu, "Gerçekten buradaki gençlerin, bu tip tesislerde güzel zaman geçirmelerini sağlamak diğer insanlardan hiçbir farkı olmadığını hissettirmek gerekiyor. Ülkemizde gerek paralimpik gerekse engelli çok arkadaşımız var. İnanıyorum ki bu tip tesislerin artmasın onların yaşam kalitesinin artmasını da gösterecektir” diye konuştu.

“Engellisi mutlu olmayan topluluğun asla ve asla mutlu olması mümkün değildir”
Başarılı olan sporcuların heyecanının görülmeye değer olduğunu ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise, “Buradaki engelli kardeşlerimiz ve ailelerin huzurunun Bağcılar’ın huzurundan geçtiğini öncelikle ifade etmek istiyorum. Eğer bir şehirde, bir yerde mutluluğu elde etmek istiyorsanız, bireysel mutluluğa inmeniz lazım. Engellisi mutlu olmayan topluluğun asla ve asla mutlu olması mümkün değildir” şeklinde konuştu. 

Ahmet Faruk Sarıkoç

Etiketler: hidayet türkoğlu


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