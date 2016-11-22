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Hidayet Türkoğlu’ndan yeni antrenör açıklaması

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı’nın başına geçecek olan yeni antrenör hakkında, “Henüz daha kimseyle konuşmadık. Temaslarımız oldu ama bu organizasyonun bitmesini bekledik. Şimdi daha ciddi anlamda oturup en kısa zamanda da bir karara varırız” dedi.

Hidayet Türkoğlundan yeni antrenör açıklaması

22 Kasım 2016 21:30

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın gerçekleşen kura çekimi sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, iyi bir gruba düştüğümüzü belirterek, “Bunun için mutluyuz. İnanıyorum ki ev sahibi olacağımız şampiyonada Türk halkına layık, her zaman gurur duyacağı bir takım çıkarmaya çalışacağız. Halkımız her zaman bizi destekledi. İnşallah kendi ülkemizde, taraftarlarımız önünde bize yakışan bir netice elde ederiz. Buraya gerçekten mücadele edecek takım olacağız. Geçmişte kendi evimizde iyi sonuçlar elde etmişti. İnşallah 2017’de de bu sonucu elde ederiz” diye konuştu.

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI İÇİN YENİ ANTRENÖR YORUMU

A Milli Basketbol Takımı’nın başına geçecek olan yeni antrenörün sorulması üzerine ise Başkan Türkoğlu, “Grubumuz gördük. Bundan sonraki ilk hedefimiz bir an önce antrenörlerle görüşmek. İnşallah en kısa zamanda birisiyle anlaşıp önümüzdeki yıllarda milli takımın kiminle sahada mücadele edeceğini sizlerle paylaşacağız. İnanın şunu bunu söylemek doğru olmaz. Dediğim gibi henüz daha kimseyle konuşmadık. Temaslarımız oldu ama bu organizasyonun bitmesini bekledik. Şimdi daha ciddi anlamda oturup en kısa zamanda da bir karara varırız” ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ OYUNCULARIMIZIN EN İYİ ANLAŞABİLECEĞİ ANTRENÖRÜ GETİRMEK"

Yeni gelecek antrenörün yerli mi yabancı mı olacağı ile ilgili soruya ise Türkoğlu, “Amacımız bizim çocuklarımızın en iyi anlaşabileceği bir antrenörü takımına başına getirmek. Bu da doğal olarak akla Türk antrenör olarak geliyor. Şu anki süreç neyi gerektirir, inanın bilmiyoruz. Görüşeceğimiz Türk ve yabancı antrenörler var. Bizim kriterlerimize uyacak hangisiyse onla uzun yıllar için çalışacağız. Milli Takımı altyapılardan A Takıma kadar organize edecek bir isim arıyoruz. İnanıyorum ki en kısa zamanda o ismi de paylaşmış oluruz” açıklamasında bulundu.

Etiketler: hidayet türkoğlu


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