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Hidrolik valfler SmartWire-DT iletişim sistemine bağlanabilecek

Enerji yönetim şirketi Eaton, makine üreticilerine ve sistem kurucularına hidrolik valfleri akıllı kablolara ve SmartWire-DT iletişim sistemlerine bağlama imkânı sunduğunu açıkladı.

Hidrolik valfler SmartWire-DT iletişim sistemine bağlanabilecek

29 Mart 2018 10:12

Enerji yönetim şirketi Eaton, makine üreticilerine ve sistem kurucularına hidrolik valfleri akıllı kablolara ve SmartWire-DT iletişim sistemlerine bağlama imkânı sunduğunu açıkladı. Şirketin yeni cihazı, kurulu SWD- Assist yazılımıyla SmartWire DT ağlarının planlanmasını veya devreye alınmasını destekliyor. 

Yapılan açıklamada; konfigürasyon aracı yoluyla, kullanıcılar birkaç basit tıklamayla gerekli tüm sistem bileşenlerini seçebilecek. Bu yazılım aynı zamanda bunun sonucundaki konfigürasyonun uygunluğunu da kontrol edebilmeyi kolaylaştıracak.

Bu ürün grubu, hali hazırda hidrolik valflerin doğrudan kontrol edilmesine imkân veren yeni ara yüz modüllerini de içerecek şekilde genişletileceği kaydedilirken, SmartWire DT öncesi dönemlerde PLC’nin pahalı dijital çıkış modülleriyle donatılması veya entegre amfilere sahip valf konektörlerinin kullanılması gerekiyordu.

Daha basit planlama, proje yönetimi, kablolama, devreye alma ve sistem bakımını içeren SmartWire DT avantajları artık elektro hidrolik uygulamalara da sistematik olarak da yansıtılacak. Çok sayıda cihaz SmartWire DT’ye bağlanabilirken, bu cihazlar kontrol panelinin içindeki kumanda cihazlarını, kontaktörleri ve motor koruma şalterlerini, sigorta izleme modüllerini, yumuşak yolvericileri, hız ayarlı yolvericileri, frekans eviricilerini, sigortalı şalter ayırıcılarını ve devre kesicileri içeriyor. Kontrol panelinin dışında T- konektörleri veya siyah modüller sensörlerin veya aktuatörlerin kurulumunu basitleştirmek için kullanılıyor.  

 

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