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Hijyen diş tedavisinde risklerden koruyor

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Diş Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sinem Yıldız Çiftlikli, ağız ve diş tedavisi sırasında oluşabilecek hepatit, grip, tüberküloz, kızamık, kabakulak gibi çapraz enfeksiyonlardan korunmak için hem hastanın hem de hekimlerin riskleri azaltacak önlemler almaları gerektiğini söyledi.

Hijyen diş tedavisinde risklerden koruyor

13 Ocak 2017 16:38

  Hepatit, grip, tüberküloz, kızamık, kabakulak gibi çeşitli hastalıklara neden olan mikroorganizmalar diş ve dişeti tedavileri esnasında tükürükten veya meydana gelen kanamadan hekimin ağızda kullandığı aletlere ve hekimin ellerine bulaşma riski taşıyor. Ağız ve diş tedavisinde kullanılan aletlerde hijyenin önemli olduğunu belirten İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Diş Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sinem Yıldız Çiftlikli, çapraz enfeksiyonlardan korunmak için hem hastanın hem de hekimlerin riskleri azaltacak önlemler almaları gerektiğini söyledi.

  Diş kliniklerinde hava ve suyla çalışan aletler kullanılırken ortama aerosol adı verilen ve havada asılı kalan çok küçük partiküllerin yayıldığını belirten Yrd. Doç. Dr. Çiftlikli, ortama ve cihaz/aletler üzerine yerleşen bu mikroorganizmaların hekimlere, yardımcı sağlık personellerine ve hastalara bulaşma riski bulunduğuna dikkat çekti.

  Çapraz enfeksiyonlar için önlemler

  Çiftlikli, hastadan sağlık personeline, sağlık personelinden hastaya veya bir hastadan diğer hastaya enfeksiyon geçişi olarak tanımlanan çapraz enfeksiyon ile hepatit, grip, tüberküloz, kızamık, kabakulak gibi birçok hastalığın ortaya çıkabileceğine söylüyor ve alınacak önlemleri şöyle sıraladı: “Çapraz enfeksiyonlara karşı alınması gereken önlemlerden ilki kullanılan aletlerin steril olmasıdır. Aletler steril edildiğinde üzerindeki bütün mikroorganizmalar yok olur. Diğer önlemler arasında hekimin koruyucu önlük, maske, gözlük ve bone kullanması vardır. Hekim eldivenleriyle hastaya müdahale edeceği alanın dışında bir yere (koltuk, dolap/kapı sapları gibi) temas etmesi gerektiğinde mutlaka eldivenlerini çıkarmalı ve temas etmişse de hastada işlem yapmadan önce mutlaka değiştirmelidir. Hastanın işlemleri bittikten sonra kullanılan bütün yüzeyler dezenfekte edilmelidir.”

  “Risklere karşı acil olmayan diş tedavilerinizi erteleyin”

  Çapraz enfeksiyonlardan korunmada, hastalar açısından da alınması gereken önlemler olduğuna işaret eden Yrd. Doç. Dr. Çiftlikli, “Bir diğer önemli husus; grip, boğaz enfeksiyonu gibi bulaşıcı akut bir hastalık varlığında acil olmayan diş tedavilerini ertelemektir. Bu sayede klinik ortamı kendilerinden sonra tedavi gören hastalar ve sağlık personeli için daha az riskli hale gelecektir” şeklinde konuştu.

Etiketler: ağız ve diş sağlığı, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültes


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