Yeşil-mavili ekip Mehmet Cengiz Tesisleri’ndeki basına ve taraftarlara açık son idmanını bugün yaptı. İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçtan sonra alkışlanan bir takım ortaya koymak istediklerini ifade ederek, “Karadeniz derbisi iki takım için de hayırlı olsun. Takım olarak son iki haftayı baz alırsak dört puanımız var. Bunu arttırmak istiyoruz. Rakibimiz Trabzonspor da Galatasaray gibi önemli bir deplasmandan üç puan aldı. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Maçtan sonra alkışlanan bir takım olmak istiyoruz. Gelişimimizi bir üst sıraya taşıyıp bunu Trabzon maçında göstermek istiyoruz” diye konuştu.

İdmanda futbolcular gruplar halinde farklı çalışmalar yaptı.

Göktürk Fırat