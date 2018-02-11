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Hikmet Karaman: 'Bu maçı kaybetmeyi asla hak etmedik'

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman, ”Oyuncularım adına, takımım adına bu maçı kaybetmeyi asla hak etmedik. Bunu net olarak söyleyebilirim” dedi.

Hikmet Karaman: Bu maçı kaybetmeyi asla hak etmedik

11 Şubat 2018 19:48

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktör Hikmet Karaman, 30 üzerinde şut çektiklerini ve 60'ın üzerinde orta yaptıklarını ancak golü bulamadıklarını aktardı. Karaman, ”Burada gol vuruşlarında becerikli olmak, rakip takımın kalecisinin iyi oynamasıdır. İlk 45 dakikaya gelince hem taraftarın desteği hem de takımın coşkulu oyunu ile çok iyi başladık. Mağlup duruma düşmeden önce net 2-3 pozisyon bulduk. Mağlup duruma düştük, 1-1'i yakaladık, çok iyi bir atakta kaybettiğimiz topta golü yedik. 2-1 mağlup duruma düştük. İlk devrenin son dakikasındaki penaltıyla 2-2 yapıp içeri girseydik belki daha farklı şeyler olurdu. Penaltıyı da kullanamadık, demoralize bir şekilde devre arasına girdik. Buna rağmen takım, dik durup tempolu ve coşkulu oyununu sürdürdü. İstediğimiz golü bulamadık. Burada camia olarak bu durumlarda nasıl ayakta kalacağımız önemli. Oyuncularım adına, takımım adına bu maçı kaybetmeyi asla hak etmedik. Bunu net olarak söyleyebilirim. Bence Türkiye'ye çok güzel bir futbol izlettirdik. Bu tür böyle 10 maç oynayıp ya bir ya da 2 kez kaybedersiniz. Diğer maçların hepsini kazanırsınız. Yeter ki bu oyunu diğer maçlarda da sergileyelim” dedi.

Erdal Anak
 

 

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