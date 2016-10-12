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Hikmet Karaman: İki takım içinde önemli bir maç

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'de bu hafta oynayacakları Antalyaspor maçının her iki takım için de büyük önem taşıdığını söyledi.

Hikmet Karaman: İki takım içinde önemli bir maç

12 Ekim 2016 17:56

Lige verilen arayı değerlendiren Çaykur Rizespor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı öncesi Rize’deki son idmanını Çaykur Didi Stadyumu’nda yaptı. İdmanın sadece ilk 15 dakikasının görüntülenmesine izin verildi. İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor Teknik Direktör Hikmet Karaman, ligin ilk altı haftasının genel değerlendirmesini yaptı. Antalya’da hak edenin kazanmasını isteyen Karaman, “Değerlendirme yaptığımızda, altı hafta sonucunda ligdeki sıralama olarak istediğimiz yerde değiliz. Altı haftanın analizi içerisinde takımın bir çok şeyi iyi yönde. İlk dörtte olduğumuz taraflar var. Eksikliklerimizi de biliyoruz. Bunları geliştirmeye çalışıyoruz. Antalya’da bizim gibi geçen yıla oranla ligin iyi başlamayan takımlarından bir tanesi. İki takım açısından da son derece önemli bir maç. Rıza Hocaya hayırlı olsun diyoruz. Sevdiğimiz bir arkadaş. Rizespor’u da yakından tanıyan bir arkadaşımız. Bizimde eski futbolcumuz Deniz orada. İyi bir maç olacak. Hak edenin kazanacağı bir karşılaşma olsun” dedi. 

Göktürk Fırat 

Etiketler: Antalyaspor maçı, Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, süper lig


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