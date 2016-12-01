Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda Çaykur Rizespor, İnegölspor’u 5-0 mağlup etti. Maç sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, kupa maçlarının forma giyme şansı bulamayan oyuncuların kendilerini göstermeleri için önemli bir fırsat olduğunu belirtip, “Genç oyuncularımız güzel bir performans ortaya koydu. Özellikle ikinci yarı, pozisyon disiplini, tempo ve pas olarak çok daha iyiydiler. İlk devde 2-0 olduktan sonra biraz tempoyu düşürdük. Bu maçın takımımıza katkısı, zaman zaman teknik adamların şans vermediği, kart cezalısı olan, oynamayan, genç oyuncuların bu tür maçlarda şans elde edip kendilerini göstermeleri açısından son derece önemli. Bu sene fazla genç oyuncumuz var. Dolayısı ile kupada bu yüzden rotasyonu rahatlıkla yapabiliyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İnegölspor’a başarılar diliyorum” dedi.

İNEGÖLSPOR CEPHESİ

İnegölspor Teknik Direktörü Erkan Bölükbaşı ise çok basit hatalar yaptıklarını belirtip, “Farklı bir sonuç oldu. Aslında oyuna iyi başladık ama olmadı. Bir iki pozisyon bulmuştuk. Oyunun ilerleyen zamanlarında çok basit hatalar yaptık. Özellikle çıkış halinde top kayıplarımız oldu. Onun neticesinde de çok basit goller yedik. Sonuçta bu şekilde çok farklı bir skorla bitti" şeklinde konuştu.