Başkanlık yarışını kaybeden Hillary Clinton açıklama yaptı. Clinton, "Bu istediğimiz bir sonuç değildi. Seçimi kazanmadığımız için üzgünüm. Biz Trump’a saygı duymakla kalmayacağız, Trump’a değer de vereceğiz. Bu sonucu kabul edeceğiz ve geleceğe bakacağız. Vatandaşlar olarak üzerimize düşeni yapmaya devam etmeliyiz. Şunu söylemek istiyorum. Kimsenin beklemeyeceği kadar mükemmel bir kampanya yaptım. Bütün katkıları sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Genç insanlara seslenmek istiyorum. Ben yetişkin hayatımın tamamını inandığım şeyler için mücadele ettim. Sizin de karşısına çıkan şeyler olacak. Ancak mücadeleyi bırakmayın. Doğru olan şeyler için mücadele etmeye devam edin. Buna değer. Genç kadınlara sesleniyorum. Şunu bilmenizi istiyorum. Sizlerin şampiyonu olmaktan çok daha gurur veren başka bir şey yok benim için. Bütün küçük kız çocuklarına seslenmek istiyorum. Değerli güçlü olduğunuzu bütün fırsat ve şansları hak ettiğinizi unutmayın. Ben bir arada daha güçlü olduğumuza inanıyorum ve birlikte ileriye gideceğimize inanıyorum. Biz inancımızı korumaya devam edelim. Hukuk ve inanç özgürlüğü bizim için önemlidir. Endişelenmeyelim, inancımızı kaybetmeyelim. Tanrı ABD’yi ve vatandaşlarımızı korusun" dedi.